Ucraina | Conte | ' sanzioni fanno male anche a noi ma vanno mantenute'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Le sanzioni non vanno tolte ma mantenute, perché dobbiamo dare un segnale forte, concordato e congiunto. Anche io pensavo che avessero un impatto più forte sull'economia russa, stanno facendo male anche a noi, ma ciò non toglie che c'è da mantenere il punto". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera. "Il problema - prosegue l'ex premier - è come si esce da questa guerra. Ho avvertito che inseguire una vittoria militare sulla Russia è illusorio, condanniamo l'aggressione ma seguiamo la strada delle trattative per la pace. Ora, è chiaro che l'Ucraina non può difendersi a mani nude ma credo che in questo momento il problema in Ucraina non ..."

