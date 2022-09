Ucraina: Conte, 'da Usa esibizione muscolare, rischio escalation' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Non ho mai messo in discussione l'alleanza euro-atlantica , il punto è capire come ci si sta. Gli interessi europei non combaciano perfettamente con quelli degli Stati Uniti. Mi sembra evidente che gli Usa ritengono che questo conflitto debba proseguire con una esibizione muscolare con il rischio di un conflitto nucleare. E' una prospettiva che porta più vittime e più distruzione". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Non ho mai messo in discussione l'alleanza euro-atlantica , il punto è capire come ci si sta. Gli interessi europei non combaciano perfettamente con quelli degli Stati Uniti. Mi sembra evidente che gli Usa ritengono che questo conflitto debba proseguire con unacon ildi un conflitto nucleare. E' una prospettiva che porta più vittime e più distruzione". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera.

GiovaQuez : Da De Magistris a Salvini, da Conte a Fratoianni fino ai picchiatelli, in Italia si sta creando un asse trasversal… - petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - Parlamenteide : Ore 17:44 - Ucraina, #Conte: non togliamo sanzioni ma lavoriamo a negoziato - Alice160383 : RT @ConConte22: 'Conte è filorusso' per aver detto che la Russia va condannata, l'Ucraina va sostenuta, ma non bisogna dare armi per sempre… - dgpaolo18 : @Agenzia_Ansa Putin ha ufficializzato il ricatto all’Europa.All’unisono Salvini,Conte e quello che rimane di Berlus… -