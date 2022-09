Ucraina, “centrale Zaporizhzhia rischia di violare standard sicurezza” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “A partire dalle 10,00 di oggi, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente controllata dalla Russia, opera con il rischio di violare le norme di sicurezza antincendio e radiazioni”. Lo riporta su Telegram Energoatom, l’azienda di Stato Ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese, aggiungendo che “al momento, rimane in funzione solo la sesta unità elettrica, che fornisce elettricità al sistema energetico dell’Ucraina e soddisfa le esigenze della centrale nucleare di Zaporizhia”. “La missione dell’AIEA presso la centrale nucleare di Zaporizhia – scrive Energoatom – continua il suo lavoro. L’Ucraina invita la comunità internazionale ad adottare urgentemente misure per la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “A partire dalle 10,00 di oggi, lanucleare di, attualmente controllata dalla Russia, opera con il rischio dile norme diantincendio e radiazioni”. Lo riporta su Telegram Energoatom, l’azienda di Statoche si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese, aggiungendo che “al momento, rimane in funzione solo la sesta unità elettrica, che fornisce elettricità al sistema energetico dell’e soddisfa le esigenze dellanucleare di Zaporizhia”. “La missione dell’AIEA presso lanucleare di Zaporizhia – scrive Energoatom – continua il suo lavoro. L’invita la comunità internazionale ad adottare urgentemente misure per la ...

