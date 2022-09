Tutti pazzi di Kvaratskhelia: “Ieri ha dipinto un Caravaggio”, poi la critica a Koulibaly (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli ha vinto una gran partita Ieri contro la Lazio, trascinata dal suo fattore K. Kim e Kvaratskhelia, infatti, hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, e gli elogi verso il georgiano continuano ad arrivare da ogni lato. Nel corso di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, Tutti sono intervenuti per elogiare il nuovo gioiello azzurro. Con Fabio Capello che ha avuto anche modo di muovere una critica a Kalidou Koulibaly. Queste le parole di Capello: “Kvaratskhelia mi piace moltissimo. Un amico georgiano mi aveva detto che era fortissimo e che aveva potenzialità enormi. Vanno fatti tanti applausi al Napoli, che si è mosso in anticipo evitando che altri potessero prenderlo. Trovo che sia molto simile a Leao, sono due giocatori che dribblano benissimo, ma ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli ha vinto una gran partitacontro la Lazio, trascinata dal suo fattore K. Kim e, infatti, hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, e gli elogi verso il georgiano continuano ad arrivare da ogni lato. Nel corso di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa,sono intervenuti per elogiare il nuovo gioiello azzurro. Con Fabio Capello che ha avuto anche modo di muovere unaa Kalidou. Queste le parole di Capello: “mi piace moltissimo. Un amico georgiano mi aveva detto che era fortissimo e che aveva potenzialità enormi. Vanno fatti tanti applausi al Napoli, che si è mosso in anticipo evitando che altri potessero prenderlo. Trovo che sia molto simile a Leao, sono due giocatori che dribblano benissimo, ma ...

