Tutti i lati oscuri della vendita di Ita

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ora che saranno avviate trattative esclusive per la privatizzazione di ITA Airways con il consorzio composto dal fondo di private equity di New York Certares (nato nel 2012, oggi capitalizza 8 miliardi di dollari), il vettore americano Delta Air Lines e Air France-KLM, qualcosa non torna. Dopo mesi di lentezze passate come “attente valutazioni”, ora il presidente Mario Draghi vorrebbe chiudere entro il 10 settembre. Sui giornali è stato pubblicato che Certares, la cui sede europea è a Milano, aveva dichiarato di essere disposta a ridurre la sua partecipazione in ITA Airways al 55-57%, lasciando il resto allo stato italiano, mentre MSC e Lufthansa volevano almeno l'80%. Qualcosa non torna poiché Certares, non essendo europeo non potrebbe comunque avere più del 49% delle azioni di Ita. Non a caso secondo l'agenzia di stampa Reuters, il fondo non sarebbe invece andato oltre il 40% ma ...