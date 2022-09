Tutti gli scandali del Grande Fratello: il concorrente che defecò in giardino (Di lunedì 5 settembre 2022) Qualcuno certamente ricorda l’idraulico Paolo Mari, concorrente entrato in corsa al Grande Fratello 9 e che uscì in tempo record. Il motivo? L’uomo a un certo punto diede letteralmente di matto: dopo essersi spogliato completamente, defecò in giardino, costringendo la regia a censurare e spegnere tutte le telecamere. Squalificato all’istante, non andò neanche in studio e di lui si sono completamente perse le tracce. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è un ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 settembre 2022) Qualcuno certamente ricorda l’idraulico Paolo Mari,entrato in corsa al9 e che uscì in tempo record. Il motivo? L’uomo a un certo punto diede letteralmente di matto: dopo essersi spogliato completamente,in, costringendo la regia a censurare e spegnere tutte le telecamere. Squalificato all’istante, non andò neanche in studio e di lui si sono completamente perse le tracce. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi è stato ilpiù pagato di tutte le edizioni GF Vip, chi è stato ilpiù pagato di tutte le edizioni Ogni anno alVip c'è un ...

QSVS_Official : Cesare Pompilio ci ha lasciati. Un amico, che ha condiviso con voi - e con noi - un lungo cammino, portando allegr… - GiuseppeConteIT : Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che t… - CarloVerdelli : A parte gli ucraini (120 mila), i rifugiati in Italia sono meno di 200 mila. CREDO che nella morra cinese della des… - StefanoSpinosa6 : @brichiel Considerando tutti gli altri, è una sfida molto dura... ;) - PazzoPerDomani : RT @MatteoPugliese: Secondo gli alfieri della “pace” a tutti i costi, se domani la Russia invadesse la Moldavia o persino un paese NATO com… -