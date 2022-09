Trump non dimentica gli amici, il commento sulla campagna elettorale in Italia: «Come sta andando il mio uomo?» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex presidente americano Donald Trump non sembra aver dimenticato i buoni rapporti avuti con l’allora premier Italiano Giuseppe Conte. Come racconta Repubblica, durante una cena elettorale Trump è stato sollecitato a commentare la campagna elettorale Italiana: «Ho visto, ho visto. How is my guy doing?», chiede all’inviato Paolo Mastrolilli, che a quel punto ipotizza si stia parlando dell’attuale leader del M5s: «Giuseppe sì, Giuseppe. Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene». In Italia però tra i fan più accesi dell’ex presidente Usa ci sarebbe Matteo Salvini, che lo avrebbe anche incontrato almeno una volta a Washington. Ma Trump glissa: «Non lo so, non lo so. Però Conte è davvero una gran ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex presidente americano Donaldnon sembra averto i buoni rapporti avuti con l’allora premierno Giuseppe Conte.racconta Repubblica, durante una cenaè stato sollecitato a commentare lana: «Ho visto, ho visto. How is my guy doing?», chiede all’inviato Paolo Mastrolilli, che a quel punto ipotizza si stia parlando dell’attuale leader del M5s: «Giuseppe sì, Giuseppe. Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene». Inperò tra i fan più accesi dell’ex presidente Usa ci sarebbe Matteo Salvini, che lo avrebbe anche incontrato almeno una volta a Washington. Maglissa: «Non lo so, non lo so. Però Conte è davvero una gran ...

