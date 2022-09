Transizione in ritardo di oltre settanta decreti. Indennizzi covid ancora ostaggio di Speranza: la topten dei ministri che fan scadere le leggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Una, cento, nessuna Transizione Ecologica. Il ministro Cingolani detiene il record dei ritardi nell’attuazione delle leggi con 72 decreti inattuati, metà dei quali ormai scaduti. Solo per dar corso alla n.34/2022, che disponeva “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas”), ne mancano 15, compreso quello che prevedeva l’adozione di una “Strategia nazionale contro la povertà energetica”: a marzo veniva indicata come la risposta strutturale al quadro fosco che agita l’Europa, il Mite doveva emanarlo “entro 90 giorni” ma è scaduto il 7 luglio scorso, insieme a tanti altri provvedimenti che hanno richiesto fior di consigli dei ministri, riunioni di capi gabinetto, elaborazione degli uffici legislativi e così via. Il FattoQuotidiano.it ha realizzato un censimento di tutte le norme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Una, cento, nessunaEcologica. Il ministro Cingolani detiene il record dei ritardi nell’attuazione dellecon 72inattuati, metà dei quali ormai scaduti. Solo per dar corso alla n.34/2022, che disponeva “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas”), ne mancano 15, compreso quello che prevedeva l’adozione di una “Strategia nazionale contro la povertà energetica”: a marzo veniva indicata come la risposta strutturale al quadro fosco che agita l’Europa, il Mite doveva emanarlo “entro 90 giorni” ma è scaduto il 7 luglio scorso, insieme a tanti altri provvedimenti che hanno richiesto fior di consigli dei, riunioni di capi gabinetto, elaborazione degli uffici legislativi e così via. Il FattoQuotidiano.it ha realizzato un censimento di tutte le norme ...

