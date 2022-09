Traffico Roma del 05-09-2022 ore 09:30 (Di lunedì 5 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra via Aurelia via Ostiense interna si sta in coda tra Prenestina e da Appia a Roma Nord code per lavori sulla Cassia bis c’è tra Castel de’ ceveri ed il raccordo anulare è trafficata e anche via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul tratto Urbano della A24 rallenta da via Palmiro Togliatti alla raccordo verso la 24 e da Tor Cervara alla tangenziale direzione centro è proprio in tangenziale chiude sono segnalate da via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e dalla galleria Giovanni XXIII a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni sulla Roma Fiumicino si rallenta tra via Idrovore della Magliana & via del Cappellaccio verso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra via Aurelia via Ostiense interna si sta in coda tra Prenestina e da Appia aNord code per lavori sulla Cassia bis c’è tra Castel de’ ceveri ed il raccordo anulare è trafficata e anche via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul tratto Urbano della A24 rallenta da via Palmiro Togliatti alla raccordo verso la 24 e da Tor Cervara alla tangenziale direzione centro è proprio in tangenziale chiude sono segnalate da via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e dalla galleria Giovanni XXIII a via dei Campi Sportivi verso San Giovanni sullaFiumicino si rallenta tra via Idrovore della Magliana & via del Cappellaccio verso ...

