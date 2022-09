Totti-Ilary | “c’eravamo tanto amati” | la questione di oggi affonda nel passato

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - infoitcultura : 'Francesco e Ilary separati in casa già da un anno', la testimonianza chiave su cui lavora l'avvocato di Totti - infoitcultura : Verissimo, ospite Ilary Blasi? Ecco la pericolosa reazione di Totti - infoitcultura : “Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno”: l’ultima rivelazione - infoitcultura : Totti e Ilary «separati in casa già un anno», le rivelazioni degli amici (e lui convoca a Sabaudia il super av -

Blasi vivevano separati in casa da un anno', cosa hanno rivelato le persone vicine alla ex coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dall'altare al red carpet a Venezia: 'Pazzeschi' ......sfoggiando una chioma più scura o avrà deciso di dare un taglio netto ai suoi capelliBlasi pronta a trasferirsi a Milano con la figlia Isabel/ No di: "Si accenderebbe lo scontro"...Le vacanze separate, i rumor sui presunti tradimenti, ma soprattutto quella separazione che sembrava essere avvenuta giò da tempo. “Francesco Totti e Ilary Blasi separati in… Leggi ...In questo momento così delicato per la famiglia di Totti e Ilary, il gesto compiuto per la figlia Isabel è provvidenziale. Finalmente ha potuto gioire ed emozionarsi come solo una bimba riesce a fare.