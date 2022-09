«Totti e Ilary Blasi vivevano separati in casa da un anno» | cosa hanno rivelato le persone vicine alla ex coppia

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - RealGossipland : La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non ha stupito, infatti i due erano separati da oltre un anno. DE… - DonnaGlamour : Totti e Ilary, le nuove indiscrezioni: “Separati in casa già da un anno” - RedazioneLaNews : 'Francesco e Ilary separati in casa già da un anno', la testimonianza chiave su cui lavora l'avvocato di Totti - thexeon81 : 'Francesco e Ilary separati in casa già da un anno', la testimonianza chiave su cui lavora l'avvocato di Totti -

La separazione tra FrancescoBlasi non sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Prima del comunicato dello scorso luglio i due avrebbero vissuto da separati in casa per almeno un anno. A farlo sapere La ...I due hanno cercato di ricucire il loro rapporto ormai deteriorato, il tentativo durato quasi 12 mesi non ha portato a un ...Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero vissuto separati in casa per quasi un anno prima di separarsi ufficialmente. A rivelarlo sono fonti vicine alla ex coppia come scrive Repubblica.Ilary Blasi è la regina indiscussa di questa estate 2022. Adesso spuntano delle foto del passato, dove la conduttrice apparse sexy e senza veli. Ilary Blasi è la regina del gossip di questa estate 202 ...