Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno: le ultime novità (Di lunedì 5 settembre 2022) La separazione della coppia Vip più famosa, longeva e duratura di sempre, non sarebbe stato un fulmine a ciel sereno a quanto pare. La rottura non è avvenuta all’improvviso ma, come spesso accade, sarebbe scaturita da una serie di crepe insolubile che hanno iniziato a minare il rapporto dopo una scoperta clamorosa da parte del Capitano. Totti e Ilari: separati da un anno in casa Ben prima del comunicato dello scorso luglio, che non ha mancato di gettare profondo scompiglio tra i fan di tutto il Paese, i due avrebbero vissuto da separati in casa per almeno un anno. La notizia è fatta trapelare da la Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) La separazione della coppia Vip più famosa, longeva e duratura di sempre, non sarebbe stato un fulmine a ciel sereno a quanto pare. La rottura non è avvenuta all’improvviso ma, come spesso accade, sarebbe scaturita da una serie di crepe insolubile che hiniziato a minare il rapporto dopo una scoperta clamorosa da parte del Capitano.e Ilari:da uninBen prima del comunicato dello scorso luglio, che non ha mancato di gettare profondo scompiglio tra i fan di tutto il Paese, i due avrebbero vissuto dainper almeno un. La notizia è fatta trapelare da la Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante ...

