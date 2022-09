Torna in Umbria il “Gecko Fest”: da venerdì il Festival dedicato ai cambiamenti del nostro tempo (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Torna nel Borgo Castello di Spina di Marsciano (Pg), Gecko Fest, il Festival dedicato ai cambiamenti del nostro tempo, alla tenacia dell’Uomo, alla sua capacità di adattarsi per creare Futuro. Appuntamento dal 9 all’11 settembre 2022 con una serie di eventi che quest’anno coinvolgono anche la Rocca di Sant’Apollinare, Montelagello e Monte Vibiano. Al centro della quarta edizione, racconti, esperienze, conoscenze di chi attraverso la scienza, l’arte, l’economia, il pensiero è alla ricerca di nuove rotte di navigazione per un rinnovato rapporto con il Pianeta, bene comune. In un’era complessa come quella che stiamo attraversando caratterizzata da grandi urgenze e contraddizioni, quali sono i nuovi punti cardinali per la nostra vita sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) –nel Borgo Castello di Spina di Marsciano (Pg),, ilivalaidel, alla tenacia dell’Uomo, alla sua capacità di adattarsi per creare Futuro. Appuntamento dal 9 all’11 settembre 2022 con una serie di eventi che quest’anno coinvolgono anche la Rocca di Sant’Apollinare, Montelagello e Monte Vibiano. Al centro della quarta edizione, racconti, esperienze, conoscenze di chi attraverso la scienza, l’arte, l’economia, il pensiero è alla ricerca di nuove rotte di navigazione per un rinnovato rapporto con il Pianeta, bene comune. In un’era complessa come quella che stiamo attraversando caratterizzata da grandi urgenze e contraddizioni, quali sono i nuovi punti cardinali per la nostra vita sulla ...

