FcInterNewsit : Torino, Rodriguez: 'Juve a -1? Vogliamo restare sopra. Sabato gara difficile contro l'Inter' - CalcioNews24 : ??#Rodriguez dopo la vittoria sul #Lecce ?? - sportli26181512 : Torino, Rodriguez: 'Con concentrazione possiamo rimanere davanti alla Juve': Così il capitano del Torino Ricardo Ro… - Toro_News : ??? | POSTPARTITA #Rodriguez commenta così la partita contro il #Lecce #TorinoLecce #SerieATIM #ToroNews - internewsit : Rodriguez: «Con l'Inter difficile, ma il Torino dimostra. Pensiamo a vincere» - -

Calciomercato.com

Vojvoda (T)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs (19' s.t. Buongiorno),; Lazaro (36' s.t. Aina), Ilkhan (19' s.t. Linetty), Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri ...- LECCE 1 - 0 MARCATORI : pt 40' Vlasic(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs (18' Buongiorno), R.; Lazaro (35' st Aina), Lukic, Ilkhan (18' st Linetty), ... Torino, Rodriguez: 'Con concentrazione possiamo rimanere davanti alla Juve' SERIE A - Il Torino batte il Lecce grazie a un'invenzione di Vojvoda per il taglio di Vlasic: sono loro i migliori in campo.Agli uomini di Juric basta un lampo del croato per piegare i salentini. Nella ripresa annullato un gol a Pellegri per fuorigioco. Ospiti mai pericolosi dopo ...