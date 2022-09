Torino-Lecce | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 5 settembre 2022) La quinta giornata diA si avvia alla propria conclusione, con le tre gare di lunedì 5 settembre. Tra queste spicca, sfida interessante che prenderà via alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande. Le due squadre stanno vivendo un inizio di campionato differente, soprattutto per quanto riguarda la classifica. Gli uomini di Juric stazionano al nono posto con 7 punti, ma una vittoria consentirebbe loro di fare un balzo in avanti e agganciare Udinese, Roma ed eventualmente Atalanta, oltre che superare Lazio, Inter e Juventus. Discorso differente per ilche, nonostante le buone prove offerte, ha raccolto solamente 2 punti e necessità, perciò, di un risultato utile per muovere la classifica e schiodarsi dalle posizioni più scomode. Una vittoria, infatti, consentirebbe agli ...

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco… - team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - Lafon97617597 : @lollo250 Solo a noi tifosi del toro può far più paura un torino cremonese o un torino lecce rispetto a un torino lazio o atalanta torino - jean1284994510 : @aleoricchio ogni anno almeno una sveglia clamorosa..ranieri 5 1 a cagliari; mourinho bodoo 6 1; luis enrique 4 a l… - Torino_FR : LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay,… -

Ilva a, per il match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande. Di fronte la squadra di Juric e quella di Baroni.si sono affrontati 8 volte in Serie A, negli ultimi 22 anni, il bilancio dice una vittoria per i granata, tre pareggi, quattro vittorie per i giallorossi. Link Sponsorizzato Ultimi ...... cioè il derby lombardo Monza Atalanta e anche Salernitana Empoli , mentre la chiusura di questo lungo turno di campionato sarà affidata alle ore 20.45 a. Sarà un lunedì ricco di ...Torino-Lecce è stata per anni una grande classica del calcio italiano, uno scontro tra due squadre che nelle ultime stagioni ...Torino-Lecce è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.