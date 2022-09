Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Pellegri titolare (Di lunedì 5 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, match che chiude la quinta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Massara, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Liberti. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo la pesante sconfitta in casa dell’Atalanta, il Torino questa sera ha subito la possibilità di tornare al successo davanti ai propri tifosi. I granata fino ad ora, hanno giocato solo una partita tra le mura amiche pareggiando 0-0 contro la Lazio. Favoriti sulla carta, gli uomini di Juric sono alla ricerca di maggiore continuità. Infatti, nonostante ottime prestazioni, non sempre arrivano i risultati sperati come avvenuto ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 5 settembre 2022) Riportiamo ledi, match che chiude la quinta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Massara, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Liberti. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande. Dopo la pesante sconfitta in casa dell’Atalanta, ilquesta sera ha subito la possibilità di tornare al successo davanti ai propri tifosi. I granata fino ad ora, hanno giocato solo una partita tra le mura amiche pareggiando 0-0 contro la Lazio. Favoriti sulla carta, gli uomini di Juric sono alla ricerca di maggiore continuità. Infatti, nonostante ottime prestazioni, non sempre arrivano i risultati sperati come avvenuto ...

