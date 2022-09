Torino Lecce, Juric non sarà in panchina per indisposizione: le sue condizioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, non sarà in panchina nella sfida contro il Lecce, al suo posto il vice Matteo Paro Ivan Juric, allenatore del Torino, non sarà in panchina nella sfida contro il Lecce, al suo posto il vice Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E’ stata immediatamente iniziata la terapia e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e strumentale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Ivan, allenatore del, noninnella sfida contro il, al suo posto il vice Matteo Paro Ivan, allenatore del, noninnella sfida contro il, al suo posto il vice Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E’ stata immediatamente iniziata la terapia e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e strumentale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco… - TorinoFC_1906 : ????? Curva Maratona sold out per Torino-Lecce di questa sera! Biglietti disponibili negli altri settori. Casse dell… - sportli26181512 : Torino: Juric ha la polmonite, contro il Lecce ci sarà Paro in panchina - CalcioPillole : #Torino, #Juric non sarà in panchina con il #Lecce: il motivo. -