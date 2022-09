Torino, Juric sarà assente contro il Lecce: il motivo! (Di lunedì 5 settembre 2022) Arriva una notizia prima dell’inizio del match Torino-Lecce in casa granata. Questa sera infatti è da segnalare un’assenza particolare nelle parti della panchina del Torino. Serie A Torino Juric “Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E’ stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e strumentale”. Così recita il comunicato ufficiale del Torino. Ivan Juric non sarà della partita e non potrà ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Arriva una notizia prima dell’inizio del matchin casa granata. Questa sera infatti è da segnalare un’assenza particolare nelle parti della panchina del. Serie A“Ivanquesta sera nonin panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella garaill’allenatore in seconda Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E’ stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e strumentale”. Così recita il comunicato ufficiale del. Ivannondella partita e non potrà ...

