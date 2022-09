Tomaso Trussardi, la foto con Celeste su Instagram. La Hunziker vuole una seconda chance (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è la prima volta che le foto di Tomaso Trussardi da “tenero papà” piacciono ai fan. Su Instagram, ogni tanto lo vediamo condividere dei post sulla sua famiglia, in particolare con le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Michelle Hunziker. E adesso la conduttrice potrebbe essere pronta a “lottare” per fare un passo indietro e ottenere così una seconda chance. Tomaso Trussardi, la foto con la figlia Celeste su Instagram Nonostante la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi continua ad essere molto seguito dai fan dell’ex coppia, soprattutto quando pubblica delle foto con ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è la prima volta che ledida “tenero papà” piacciono ai fan. Su, ogni tanto lo vediamo condividere dei post sulla sua famiglia, in particolare con le figlie Sole e, nate dal matrimonio con Michelle. E adesso la conduttrice potrebbe essere pronta a “lottare” per fare un passo indietro e ottenere così una, lacon la figliasuNonostante la fine del matrimonio con Michellecontinua ad essere molto seguito dai fan dell’ex coppia, soprattutto quando pubblica dellecon ...

