Tiziano Ferro | il neo papà lancia il nuovo singolo “La Vita Splendida”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Da venerdì 9 settembre in radio e in digitale il“LA” diSi intitola “LA” l’attesoinedito didisponibile da venerdì 9 settembre in tutti gli store digitali ( https://.lnk.to/lvs ) e per la programmazione radiofonica. “LA” apre la strada al prossimo album diin uscita il prossimo 11 novembre che si intitolerà “IL MONDO È NOSTRO” (Virgin Records/Universal Music Italia). “LA” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, ...

Invictus_tr : L'avversità rende i forti più forti e i deboli più deboli. #tommasozorzi #Ferragni #ladamavelata Tiziano Ferro, Emma, - FrequenzaIT : Si intitola “LA VITA SPLENDIDA” l’atteso singolo inedito di TIZIANO FERRO disponibile da venerdì 9 settembre.… - Arrabbiata14 : RT @vucciria79: Che bello, venerdì esce il nuovo singolo di Tiziano Ferro e posso ricominciare a piangere. - direpuntoit : Conto alla rovescia quasi terminato per i fan di #TizianoFerro, #brunorisas e #dimartino. - RashkovaMD : RT @BernardShakey11: Sento Tiziano Ferro che urla ' perché fa male, male , male da morire!' E mi ricordo della mia litrotissia. -

Non poteva che esserea inventare un inno alla gioia quanto mai utile in questa stagione della nostra esistenza, dove i pensieri sono tormentati e il bello è un orizzonte sempre più ..., grande ritorno. Si apre un nuovo capitolo artistico per il cantautore di Latina . La Vita splendida , si intitola così il suo nuovo brano inedito. Ad annunciarlo è lo stesso artista ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Vita Splendida è la prima anticipazione del nuovo album di Tiziano Ferro, Il mondo è nostro. Il singolo sarà disponibile dal 9 settembre.