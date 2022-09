Tiziano Ferro e il nuovo singolo ‘La vita splendida’: ecco quando sarà possibile ascoltarlo (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo aveva già annunciato, ma ora dalle parole Tiziano Ferro è passato ai fatti. Ed è tornato sulle scene con un nuovo brano ‘La vita splendida‘, scritto da Brunori Sas con Dimartino. Il 9 settembre il singolo sarà disponibile Un piccolo ‘assaggio’ su Instagram e il countdown che si può attivare. Il 9 settembre, quindi venerdì, sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo, che verrà trasmesso anche in radio. E che, sicuramente, sarà un successo, come tutte le altre canzoni dell’artista di Latina, che nell’estate del 2023 tornerà a riempire gli stadi. View this post on Instagram A post shared by Tiziano Ferro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo aveva già annunciato, ma ora dalle paroleè passato ai fatti. Ed è tornato sulle scene con unbrano ‘Lasplendida‘, scritto da Brunori Sas con Dimartino. Il 9 settembre ildisponibile Un piccolo ‘assaggio’ su Instagram e il countdown che si può attivare. Il 9 settembre, quindi venerdì,disponibile su tutte le piattaforme il, che verrà trasmesso anche in radio. E che, sicuramente,un successo, come tutte le altre canzoni dell’artista di Latina, che nell’estate del 2023 tornerà a riempire gli stadi. View this post on Instagram A post shared by...

twiterdoMumu : Essa semana teremos gente cantando em italiano no rock in Rio sem ser Laura Pausini, Tiziano Ferro, Andrea Boccelli… - Glorismentirosa : RT @Malcontenta1: Tiziano Ferro + Brunori SAS = PERFEZIONE Fidatevi, non siamo pronti #lavitasplendida - amelie7607 : RT @TinyGlitterGlam: Se Tiziano Ferro è passato da “Sere nere” a “La vita è splendida” c’è speranza per tutti. #tizianoFerro - matteocarbone0_ : RT @ferropausini: La vita splendida Il nuovo singolo di Tiziano Ferro In uscita venerdì E venerdì esce anche il video E la copertina è bel… - S0GNINFUMO : RT @Malcontenta1: Tiziano Ferro + Brunori SAS = PERFEZIONE Fidatevi, non siamo pronti #lavitasplendida -