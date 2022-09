Tita-Banti sono Campioni del Mondo con una giornata d’anticipo

(Di lunedì 5 settembre 2022) A seguito di una cavalcata trionfale, Ruggeroe Caterinasilaureatidelin Nuova Scozia, Canada, con due giornate di anticipo e chiudono l’anno 2022 da imbattuti. I due giganti della vela italiana hanno ora stabilito un nuovo record, arrivando a detenere contemporaneamente il titolo europeo, quello iridato e quello olimpico nei Nacra 17.del, ora la doppietta azzurra Partivano da favoriti e hanno mantenuto i pronostici della vigilia: per loro si è trattato di un successo mai davvero in discussione, arrivato dopo aver sbaragliato la concorrenza come avvenuto agli Europei e vincendo con due regate di anticipo con un distacco abissale (margine di addirittura 49 punti sui primi ...

Ancora loro. Sempre loro. Solo loro. Difficile t ...Quando il Mondiale non è ancora terminato, ad Halifax, in Nuova Scozia si combatte solo per il secondo posto. Tita Banti vincendo anche le prime due prove della penultima giornata si sono laureati cam ...