“Ti mangio il cuore”, la vera storia di Marilena Camporeale interpretata da Elodie (Di lunedì 5 settembre 2022) Elodie, 32 anni, ha debuttato al Lido per la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in cui è stato presentato il film in bianco e nero Ti mangio il cuore, regia di Pippo Mezzapesa, in cui la cantante interpreta la protagonista Marilena Camporeale. Il film è liberamente ispirato al libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Ti mangio il cuore, che racconta la storia d’amore tra Andrea Malatesta (Francesco Patanè), reticente erede del clan dei Malatesta, e Marilena Camporeale (Elodie), moglie del boss Camporeale. Il libro ha attinto da una storia realmente accaduta, quella di Rosa Di Fiore, prima collaboratrice di giustizia della mafia del Gargano: ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022), 32 anni, ha debuttato al Lido per la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in cui è stato presentato il film in bianco e nero Tiil, regia di Pippo Mezzapesa, in cui la cantante interpreta la protagonista. Il film è liberamente ispirato al libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Tiil, che racconta lad’amore tra Andrea Malatesta (Francesco Patanè), reticente erede del clan dei Malatesta, e), moglie del boss. Il libro ha attinto da unarealmente accaduta, quella di Rosa Di Fiore, prima collaboratrice di giustizia della mafia del Gargano: ...

infoitcultura : Elodie in 'Ti mangio il cuore'. Il suo debutto al Festival di Venezia 2022 - ilgiornale : Tutto il Lido ieri era in fibrillazione per lei, unica star italiana a richiamare i fan appostati dalla mattina sul… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Presentati “L’immensità” di Criales (brava la Cruz) e ”I figli degli altri” della Zlotowski (mediocre). Mentre stupisc… - Voto10 : Ti Mangio il Cuore: online la scena Come devo fare? - Jes912 : RT @Cris_C17: -