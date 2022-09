"Ti amerò per sempre" Lutto per Emma, il post più commovente (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per la cantante Emma Marrone. È morto improvvisamente, infatti, il padre Rosario. A darne notizia su Facebook è stato il Comune di Aradeo in provincia di Lecce dove viveva. «È con profonda tristezza - si legge nel post- che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario». La cantante ha poi ha salutato il papà su Instagram postando un messaggio sotto una fotografia che lo ritrae con una chitarra: «Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022)per la cantanteMarrone. È morto improvvisamente, infatti, il padre Rosario. A darne notizia su Facebook è stato il Comune di Aradeo in provincia di Lecce dove viveva. «È con profonda tristezza - si legge nel- che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemocon grande affetto. Ciao Rosario». La cantante ha poi ha salutato il papà su Instagramando un messaggio sotto una fotografia che lo ritrae con una chitarra: «Fai buon viaggio Papà. Ti amo e tiper ...

