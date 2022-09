TG1 Economia da lunedì prossimo anticipa alle 14 (e Matano si avvicina al Paradiso) (Di lunedì 5 settembre 2022) TG1 Economia Neanche il tempo di iniziare, che cambiano le carte in tavola: da lunedì prossimo, 12 settembre 2022, la fascia post prandiale di Rai 1 subirà una modifica, che vedrà il TG1 Economia tornare all’orario che fu suo fino al 2016, quello delle 14.00. Come anticipato da Dagospia, la costola del TG1 dedicata alla finanza e alla situazione economica nazionale ed internazionale, andrà così in onda proprio subito dopo il TG delle 13.30 e la cosa potrebbe portare alla lunga anche altre interessanti conseguenze. Cosa cambierà con il TG1 Economia anticipato? Innanzitutto che la partenza di Oggi è un Altro Giorno – la cui nuova edizione è iniziata proprio oggi – si sposterà in avanti di circa cinque minuti, e il programma di Serena Bortone perderà il traino forte e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) TG1Neanche il tempo di iniziare, che cambiano le carte in tavola: da, 12 settembre 2022, la fascia post prandiale di Rai 1 subirà una modifica, che vedrà il TG1tornare all’orario che fu suo fino al 2016, quello delle 14.00. Cometo da Dagospia, la costola del TG1 dedicata alla finanza e alla situazione economica nazionale ed internazionale, andrà così in onda proprio subito dopo il TG delle 13.30 e la cosa potrebbe portare alla lunga anche altre interessanti conseguenze. Cosa cambierà con il TG1to? Innanzitutto che la partenza di Oggi è un Altro Giorno – la cui nuova edizione è iniziata proprio oggi – si sposterà in avanti di circa cinque minuti, e il programma di Serena Bortone perderà il traino forte e ...

SalvoImprevist : @davidemaggio E ci piazzi prima un bel Tg1 Economia detto anche 'Fossa delle Marianne' ?? - fabriziomico : Ah, quindi, dopo essersi illuminati, aver capito che era solo un disturbo e averlo messo come inserto dell'edizione… - rienneva_plus : @NicoloC__ Il Tg1 economia come il Tg2 post: due cose inutilissime - GiusCandela : BUONE NOTIZIE PER RAI1, IL TG1 ECONOMIA CAMBIA ORARIO E SI SPOSTA PRIMA DELLA BORTONE. LE NOZZE MANCATE TRA MATANO… - Baccotvnews : @NicoloC__ Il Tg1 economia va dopo il paradiso. La fonte della Marcuzzi? -