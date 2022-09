Test medicina, Zinzi: “Lega per l’abolizione del numero chiuso” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domani migliaia di ragazzi affronteranno le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Un meccanismo che non premia il merito e lo studio. Se poi a questo si aggiunge la cronica mancanza di medici, e in generale di personale sanitario, di cui soffre la Campania si comprende la valenza della proposta della Lega. Abolire il numero chiuso a medicina introducendo una selezione fisiologica in base al rendimento dello studente tra il primo e il secondo anno rimette al centro la meritocrazia e dà soluzione anche al problema delle famiglie alle prese con i costi esorbitanti della preparazione dei propri figli. Un altro passo necessario è quello della stabilizzazione dei precari della Sanità e l’adeguamento degli stipendi e delle condizioni di lavoro del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domani migliaia di ragazzi affronteranno le prove di ammissione ai corsi di laurea aprogrammato. Un meccanismo che non premia il merito e lo studio. Se poi a questo si aggiunge la cronica mancanza di medici, e in generale di personale sanitario, di cui soffre la Campania si comprende la valenza della proposta della. Abolire ilintroducendo una selezione fisiologica in base al rendimento dello studente tra il primo e il secondo anno rimette al centro la meritocrazia e dà soluzione anche al problema delle famiglie alle prese con i costi esorbitanti della preparazione dei propri figli. Un altro passo necessario è quello della stabilizzazione dei precari della Sanità e l’adeguamento degli stipendi e delle condizioni di lavoro del ...

