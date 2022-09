Test Medicina 2022, l'identikit del candidato: uno su 4 sta studiando da un anno e ha investito oltre 500 euro per la preparazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Il portale Skuola.net svela il profilo dell'aspirante 'camice bianco': La passione è la spinta decisiva per 2 su 3. E in caso di insuccesso, 9 su 10 riproveranno l'anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) Il portale Skuola.net svela il profilo dell'aspirante 'camice bianco': La passione è la spinta decisiva per 2 su 3. E in caso di insuccesso, 9 su 10 riproverl'...

matteosalvinimi : MEDICINA, IO #CREDO NEI GIOVANI ITALIANI: VIA IL NUMERO CHIUSO Ci sono 15mila posti disponibili per Medicina a fro… - PagellaPolitica : Matteo Salvini sbaglia quando dice che la proposta della Lega per eliminare il test alla facoltà di medicina è a «c… - trickornick : domani ho il test di medicina e non so nemmeno più se voglio passarlo life doubts - cimomedici : RT @CIDAManager: #TESMEDICINA22 In bocca al lupo ai futuri camici bianchi. Serve ora una riforma innovativa dei test di ingresso che garant… - infoitsalute : Test di medicina 2022, si comincia il 6 settembre -