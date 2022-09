Test Medicina 2022, i posti disponibili e quando escono risultati e graduatorie (Di lunedì 5 settembre 2022) È tempo di Test d’ammissione per tutti gli aspiranti medici italiani. Domani, 6 settembre, a partire dalle ore 13, si svolgeranno le prove per essere ammessi alle facoltà di Medicina e Chirurgia. Il tempo a disposizione per completare il Test sarà di 100 minuti. I candidati proveranno a risolvere 60 quesiti, ognuno con cinque opzioni di risposta di cui solo una sarà corretta. Le materie d’esame sono cultura generale, lettura, logica, chimica, biologia, matematica e fisica. I posti disponibili quest’anno sono 14.740, 720 in più rispetto al 2021. Gli iscritti al Test, secondo le stime del Ministero dell’Università e della Ricerca, sarebbero invece poco più di 65mila. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 settembre 2022) È tempo did’ammissione per tutti gli aspiranti medici italiani. Domani, 6 settembre, a partire dalle ore 13, si svolgeranno le prove per essere ammessi alle facoltà die Chirurgia. Il tempo a disposizione per completare ilsarà di 100 minuti. I candidati proveranno a risolvere 60 quesiti, ognuno con cinque opzioni di risposta di cui solo una sarà corretta. Le materie d’esame sono cultura generale, lettura, logica, chimica, biologia, matematica e fisica. Iquest’anno sono 14.740, 720 in più rispetto al 2021. Gli iscritti al, secondo le stime del Ministero dell’Università e della Ricerca, sarebbero invece poco più di 65mila.

