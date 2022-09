Test d’ingresso di medicina, oltre 65mila candidati per 16mila posti: c’è spazio per uno su quattro (Di lunedì 5 settembre 2022) oltre 65mila candidati per 16.070 posti. Domani, 6 settembre, ci sarà il Test di ingresso di medicina e sempre più studenti decidono di tentarlo: 700 in più dell’anno scorso. La prova è da sempre considerata una delle più complesse da superare: 60 domande in 100 minuti, che si concentreranno prevalentemente su biologia, chimica, fisica e matematica. Meno presenti i quesiti di cultura generale, mentre non mancheranno domande di logica e letteratura. Non basta però arrivare preparati su questi argomenti. I candidati devono tenere a mente diverse regole da rispettare, in modo da evitare di perdere punti con errori non legati allo studio. Consulcesi, associazione contraria al numero chiuso per la facoltà di medicina, ha stilato un elenco di punti da tenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022)per 16.070. Domani, 6 settembre, ci sarà ildi ingresso die sempre più studenti decidono di tentarlo: 700 in più dell’anno scorso. La prova è da sempre considerata una delle più complesse da superare: 60 domande in 100 minuti, che si concentreranno prevalentemente su biologia, chimica, fisica e matematica. Meno presenti i quesiti di cultura generale, mentre non mancheranno domande di logica e letteratura. Non basta però arrivare preparati su questi argomenti. Idevono tenere a mente diverse regole da rispettare, in modo da evitare di perdere punti con errori non legati allo studio. Consulcesi, associazione contraria al numero chiuso per la facoltà di, ha stilato un elenco di punti da tenere ...

