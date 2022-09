Terrore durante una diretta Twitch | trasmissione interrotta da sei spari | ecco cosa è successo a Torino – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Attimi di tensione e pauraladello streamer Dankol83: sei, provenienti dalla strada, hanno terrorizzato i presenti e interrotto la. È accaduto lo scorso sabato sera, mentre Dankol83 era in live con il programma ‘Streamer in vetrina’ da un locale nel quartiere di San Salvario, a. Stando alle prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe sparato in aria con una scacciacani, ma non sono ancora stati individuati i motivi del gesto. Le indagini sono aperte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.