(Di lunedì 5 settembre 2022) KABUL –6 persone sono rimaste uccise e altre 9 ferite nell’est dell’, in conseguenza di una scossa didi magnitudo 5.3 (secondo la segnalazione dell’istituto geosismico americano Usgs) che ha colpito in piena, alle 02.30 locali (la mezzaitaliana). Lo rende noto il viceministro delle Emergenze e le catastrofi del regime talebano, Sharafuddin Muslim. La scossa è stata avvertita nelle province di Kabul, Laghman, Kunar e Nangarhar. Le vittime sono tutteprovincia di Kunar, vicino al confine con il Pakistan. Lo scorso 22 giugno nel sud-est dell’un sisma di magnitudo 5.9 fece oltre 1.000e lasciò migliaia di persone senza casa. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Terremoto 5.3 in Afghanistan nella notte, almeno 6 morti - AProciv : RT @giornaleprociv: #Afghanistan. #Terremoto 5.5 nella notte causa almeno 6 morti ?? - BenitoAtos : RT @ChiranAngelgela: Cina, Indonesia, Afghanistan, Argentina. Il #terremoto sta scuotendo la Terra. - Livia_DiGioia : RT @ChiranAngelgela: Cina, Indonesia, Afghanistan, Argentina. Il #terremoto sta scuotendo la Terra. - mariluchio : RT @ChiranAngelgela: Cina, Indonesia, Afghanistan, Argentina. Il #terremoto sta scuotendo la Terra. -

Nella notte inoltre un terremoto 5.3 ha fatto almeno 6 morti L'epicentro del sisma è stato registrato a 38 chilometri a nord - est della città di Jalalabad, capoluogo della vicina provincia di ...