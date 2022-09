Tentano di scalare il vulcano della Kamchatka ma precipitano nel vuoto da 4 mila metri | morti otto alpinisti

TriestePrima

Poliziotto eroe afferra al volo una turista che stava per suicidarsi e le salva la vita: è quanto accaduto venerdì 2 agosto a Venezia, sull’impalcatura della Chiesa degli Scalzi. “L’ho afferrata per i ...Max Verstappen conquista in scioltezza la pole, consapevole che non sarà lui a partire dalla prima casella in pista. Il pilota olandese è sembrato inafferrabile sul circuito di Spa, tanto da non scend ...