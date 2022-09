Tennis, Coppa Davis 2022: Novak Djokovic non giocherà a Valencia con la Serbia (Di lunedì 5 settembre 2022) Novak Djokovic non giocherà la fase a gruppi della Coppa Davis 2022, che vedrà la sua Serbia di scena a Valencia in un girone al cui interno vi saranno anche la Spagna padrona di casa, la Repubblica Ceca e il Canada. Il Tennista originario di Belgrado non sarà a disposizione della sua nazionale dal 13 al 18 settembre, come precisato da Victor Troicki, il capitano della Serbia, che ha precisato: “Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può. Se arriviamo a Malaga, si unirà a noi”. Se i balcanici dovessero quindi passare il turno avrebbero a disposizione Djokovic per la fase più calda del torneo, quella che di fatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022)nonla fase a gruppi della, che vedrà la suadi scena ain un girone al cui interno vi saranno anche la Spagna padrona di casa, la Repubblica Ceca e il Canada. Ilta originario di Belgrado non sarà a disposizione della sua nazionale dal 13 al 18 settembre, come precisato da Victor Troicki, il capitano della, che ha precisato: “Nonper motivi personali. È stato presente per la nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può. Se arriviamo a Malaga, si unirà a noi”. Se i balcanici dovessero quindi passare il turno avrebbero a disposizioneper la fase più calda del torneo, quella che di fatto ...

