Tennis, Berrettini torna sul Covid: “Anche senza test non potevo giocare, sono stato male” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Tennista è ai quarti di finale degli US Open A fatica, lottando e con tanta forza mentale, Matteo Berrettini ha centrato i quarti di finale degli US Open, ancora una volta. Non il miglior azzurro dell’anno che viene però da mesi complicati. Infortuni, operazione al polso e Covid. Sapete quanti Tennisti al mondo nati dopo il 1990 (quindi Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev, etc) hanno raggiunto almeno i quarti in tutti gli Slam e in aggiunta quanti lo hanno fatto negli ultimi 5 Slam in cui hanno partecipato? Uno. Sapete come si chiama? Matteo Berrettini. — Paolo Sinelli (@ilsainel) September 5, 2022 Proprio il virus ha impedito, forse nel miglior momento di forma, a Berrettini di gareggiare a Wimbledon e in conferenza stampa l’azzurro è tornato sul tema. Ero ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilta è ai quarti di finale degli US Open A fatica, lottando e con tanta forza mentale, Matteoha centrato i quarti di finale degli US Open, ancora una volta. Non il miglior azzurro dell’anno che viene però da mesi complicati. Infortuni, operazione al polso e. Sapete quantiti al mondo nati dopo il 1990 (quindi Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev, etc) hanno raggiunto almeno i quarti in tutti gli Slam e in aggiunta quanti lo hanno fatto negli ultimi 5 Slam in cui hanno partecipato? Uno. Sapete come si chiama? Matteo. — Paolo Sinelli (@ilsainel) September 5, 2022 Proprio il virus ha impedito, forse nel miglior momento di forma, adi gareggiare a Wimbledon e in conferenza stampa l’azzurro èto sul tema. Ero ...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS #UsOpen, #Berrettini ai quarti di finale Battuto #DavidovichFokina 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2 #SkySport #SkyTennis - Gazzetta_it : Us Open, Berrettini doma Davidovich in 5 set e vola ai quarti - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Berrettini, mister continuità: eccolo tra i migliori 8 per il quinto Slam di fila. #UsOpen2022 - TWImedmar : @Gazzetta_it ma davvero in 31 pagine di giornale, non c'era lo spazio per parlare di #tennis e della vittoria di… -