T-shirt personalizzate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’abbigliamento è merce indispensabile perché tutti indossiamo qualcosa, ma sono perfino dei gadget utilissimi quando si ha bisogno di valorizzare o sponsorizzare un evento. Infatti è per questo che si consiglia di usarla in determinati eventi. Le ditte specializzate possono proporre diverse qualità e fare molte stampe che permettano di personalizzare nel dettaglio le immagini che vengono riportare sulla T-. Solo che è importante valutare i costi. Un oggetto che sia del tutto personalizzato indica che state investendo sulla pubblicità locale, che sia visibile immediatamente e che vada ad interessare le persone che le osservano. Da un lato, quando si parla di spesa pubblicitaria, è possibile avere delle detrazioni. Però è necessario che i costi siano contenuti o adeguati al tipo di evento. Come mai? Perché si ha a che fare con un capo che viene regalato ai ...