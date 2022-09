Superlega: Al-Khelaifi, 'noi dell'Eca siamo fortemente contrari, il Psg vale 4 miliardi' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - "Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi. Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione. L'ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l'ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all'Eca siamo fortemente contrari alla Superlega". Così il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi in videoconferenza al Football Talks, evento organizzato dalla Federazione portoghese, in merito alla questione Superlega. "Il nuovo formato della Champions League è un successo già ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - "Potete chiamarla, io la chiamo non-. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi. Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione. L'ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l'ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all'Ecaalla". Così il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-in videoconferenza al Football Talks, evento organizzato dalla Federazione portoghese, in merito alla questione. "Il nuovo formatoa Champions League è un successo già ...

