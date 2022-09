Suicidio | Telefono Amico | “Nel 2021 record | quasi 6mila richieste d’aiuto È allarme giovani”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Bergamo. Segnalazioni relative almai così alte come nel. Sono state6.000 learrivate lo scorso anno aItalia da persone attraversate dal pensiero delo preoccupate per il possibiledi un proprio caro. Lesono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sonoquadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. A preoccupare particolarmente il dato relativo ai: il 28% delle, arrivate alla linea telefonica o nella chat di WhatsApp diItalia, è di under 26. E il 2022 non ...

Sabato 10 settembre ricorre la Giornata Mondiale di Prevenzione al Suicidio e Telefono Amico Italia tira fuori dei dati veramente allarmanti. Nel 2021 l'organizzazione ha ricevuto la cifra record di quasi 6.000 richieste d'aiuto legate al suicidio, anche i primi mesi del 2022 confermano questo trend preoccupante. I DATI DI TELEFONO AMICO ITALIA - Nel solo 2021 quasi 6.000 persone hanno chiesto aiuto a Telefono Amico Italia per tematiche relative al suicidio, di questi la maggioranza sono state donne, il 57%. ALLARME PER I GIOVANI, FONDAMENTALE LA PREVENZIONE Segnalazioni totali cresciute del 55% rispetto al 2020. Preoccupazione per gli under 26. La neuropsichiatra Gatta: «tra i giovanissimi in aumento aut...