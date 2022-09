Sudtirol | ufficiale Andrea Masiello | ha firmato un contratto annuale

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilha comunicato attraverso il proprio sitol’acquisto a titolo definitivo del difensore centrale. Il trentaseienne può vantare ben 287 presenze in Serie A, in cui ha militato con le maglie di Inter, Siena, Bari, Atalanta e Genoa. Con i bergamaschi ha anche disputato la UEFA Champions League. Con la società biancorossa ha sottoscritto undella durata di un anno, fino al 30 giugno del 2023. SportFace.

Il mercato dei parametri zero non si ferma: il Sudtirol neopromosso in Serie B ha appena ufficializzato il colpo Andrea Masiello, ex difensore di Genoa, ...L'ex giocatore di Atalanta e Genoa riparte dalla Serie B dopo un breve periodo da svincolato: ha firmato fino al 30 giugno 2023.