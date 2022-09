Stroppa esonerato dopo la sconfitta del Monza con l’Atalanta? La decisione (Di lunedì 5 settembre 2022) 0 punti, peggior attacco e peggior difesa. Sono su questi punti che Berlusconi e Galliani stanno valutando la posizione di Stroppa per la panchina del Monza, ultimo in classifica con una striscia negativa di sconfitte. AC Monza Giovanni Stroppa Serie A Oggi un buon primo tempo del Monza che nel bene o nel male ha resistito all’attacco della dea, ma nel secondo tempo non ha potuto nulla sui due gol che hanno poi consegnato la vittoria alla banda di Gasperini. Tuttavia, la situazione del Monza è tragica: un mercato da protagonista, ma i frutti non si vedono. Esonero o fiducia a Stroppa? Intanto lo spettro di De Zerbi aleggia in quel di Monza e Stroppa non dormirà sogni tranquilli. Alessandro Alciato DAZN ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) 0 punti, peggior attacco e peggior difesa. Sono su questi punti che Berlusconi e Galliani stanno valutando la posizione diper la panchina del, ultimo in classifica con una striscia negativa di sconfitte. ACGiovanniSerie A Oggi un buon primo tempo delche nel bene o nel male ha resistito all’attacco della dea, ma nel secondo tempo non ha potuto nulla sui due gol che hanno poi consegnato la vittoria alla banda di Gasperini. Tuttavia, la situazione delè tragica: un mercato da protagonista, ma i frutti non si vedono. Esonero o fiducia a? Intanto lo spettro di De Zerbi aleggia in quel dinon dormirà sogni tranquilli. Alessandro Alciato DAZN ...

FarinaAntonello : @Giampaolesimo @gaiacagliari96 Non ha senso, ma Stroppa ha detto che gioca il portiere che li ha portati in A...vab… - Ante_Rebic_12 : RT @DonKalulu20: Finirà così: Stroppa verrà esonerato la settimana prima di Milan-Monza e, come da tradizione milanista, il nuovo allenat… - DonKalulu20 : Finirà così: Stroppa verrà esonerato la settimana prima di Milan-Monza e, come da tradizione milanista, il nuovo… - milan_corner : RT @doubIegiem: @milan_corner Per Milan-Monza avrà già esonerato e richiamato Stroppa, dovremmo essere a posto - doubIegiem : @milan_corner Per Milan-Monza avrà già esonerato e richiamato Stroppa, dovremmo essere a posto -

Monza, Stroppa esonerato C’è l’annuncio a sorpresa CalcioToday.it Il Monza perde anche il derby con l'Atalanta MONZA-ATALANTA 0-2 Quinta partita in Serie A e quinta sconfitta per il Monza, che non sembra davvero essere in grado di competere nella categoria, sia per i continui svarioni difensivi che per l’ari ... Monza, Stroppa esonerato C’è l’annuncio a sorpresa Monza, Stroppa esonerato C'è l'annuncio a sorpresa. Il tecnico dei brianzoli analizza il ko contro l'Atalanta, il quinto consecutivo ... MONZA-ATALANTA 0-2 Quinta partita in Serie A e quinta sconfitta per il Monza, che non sembra davvero essere in grado di competere nella categoria, sia per i continui svarioni difensivi che per l’ari ...Monza, Stroppa esonerato C'è l'annuncio a sorpresa. Il tecnico dei brianzoli analizza il ko contro l'Atalanta, il quinto consecutivo ...