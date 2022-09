Stromboli, gli abitanti dicono ‘basta’ alla fiction con Ambra Angiolini. Il sindaco: “Visto l’atteggiamento della produzione abbiamo detto ‘no'” (Di lunedì 5 settembre 2022) sindaco e cittadini dicono no alla prosecuzione delle riprese della fiction girata a Stromboli. Proprio sul set della serie tv con Ambra Angiolini, destinata a Rai1, era esploso un tragico incendio. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio le fiamme hanno carbonizzato oltre 5 ettari di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che forse avrebbe potuto arginare la montagna franata lo scorso 12 agosto, quando fango e detriti hanno travolto gran parte dell’isola investendo il centro abitato. Riccardo Gullo, primo cittadino eoliano, comunicherà la decisione della popolazione alla produzione e allo staff della società “11 Marzo Film”: “abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022)e cittadininoprosecuzione delle ripresegirata a. Proprio sul setserie tv con, destinata a Rai1, era esploso un tragico incendio. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio le fiamme hanno carbonizzato oltre 5 ettari di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che forse avrebbe potuto arginare la montagna franata lo scorso 12 agosto, quando fango e detriti hanno travolto gran parte dell’isola investendo il centro abitato. Riccardo Gullo, primo cittadino eoliano, comunicherà la decisionepopolazionee allo staffsocietà “11 Marzo Film”: “...

