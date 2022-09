Stromboli blocca la fiction di Ambra Angiolini

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il no di“Mai più sull’isola la troupe di” Repubblica, di Alessia Candito, pag. 20 «Non se ne parla nemmeno». Se non è stata unanimità, poco ci manca. Dopo l’incendio del 25 maggio, che dal set della“Protezione civile” si è rapidamente esteso a tutta la montagna,ha detto no ad un ritorno delle telecamere sull’isola. Quando la richiesta è arrivata, il sindaco Riccardo Gullo ha deciso di rimettere la decisione nelle mani degli strombolani. Ed erano più di centocinquanta i residenti che sabato si sono presentati all’assemblea convocata nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, nella piazza centrale del paese. Tutti arrabbiati, preoccupati. Perché chiarezza sui risarcimenti non c’è, soprattutto sui tempi. E al conto, ricorda più di uno, ci sono da aggiungere anche i danni provocati dal ...