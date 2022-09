Stop a Nord Stream, il gas schizza a 275 euro sul mercato di Amsterdam: rialzo del 30%. E il cambio euro-dollaro è ai minimi storici (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiusura a tempo “indefinito” del gasdotto Nord Stream 1 da parte di Gazprom, decisa venerdì sera dopo gli annunci del G7 sul price cap al petrolio e di Ursula von der Leyen sul tetto al prezzo del gas, travolge i mercati. Alla riapertura delle contrattazioni, il prezzo del gas ad Amsterdam è volato a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura sotto i 215 euro di venerdì. I futures Ttf, vale la pena ricordarlo, sono il punto di riferimento del prezzo del gas in europa. Crollo anche dell’euro, che ha raggiunto il livello più basso nel cambio con il dollaro Usa, scendendo sotto gli 0,99. La valuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiusura a tempo “indefinito” del gasdotto1 da parte di Gazprom, decisa venerdì sera dopo gli annunci del G7 sul price cap al petrolio e di Ursula von der Leyen sul tetto al prezzo del gas, travolge i mercati. Alla riapertura delle contrattazioni, il prezzo del gas adè volato a 275al megawattora in avvio di contrattazioni, con undel 28% rispetto alla chiusura sotto i 215di venerdì. I futures Ttf, vale la pena ricordarlo, sono il punto di riferimento del prezzo del gas inpa. Crollo anche dell’, che ha raggiunto il livello più basso nelcon ilUsa, scendendo sotto gli 0,99. La valuta ...

