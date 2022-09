(Di lunedì 5 settembre 2022) Sono chiare le parole di Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di, un sito storico, deve essere uno stabilimento di eccellenza, una vetrina per le sue ambizioni industriali "...

Investire.biz

Stellantis investe 200 milioni di euro per rinnovare la fabbrica di Sochaux. Nuove officine per la produzione di SUV multi-energy.Alla luce della crisi che sta investendo i lavoratori dell’area industriale di Melfi, in particolare quelli della Logistica, a causa dalle scelte industriali di Stellantis con il taglio delle attivita ...