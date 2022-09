Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro (Di lunedì 5 settembre 2022) È giunto quasi a regime il rilancio dello storico stabilimento Stellantis di Sochaux (Francia), dove in 110 anni si sono prodotti oltre 24 milioni di veicoli, per lo più a marchio Peugeot. Con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) È giunto quasi a regime il rilancio dello storico stabilimentodi(Francia), dove in 110 anni si sono prodotti oltre 24di veicoli, per lo più a marchio Peugeot. Con un ...

Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro - Industria Agenzia ANSA

È giunto quasi a regime il rilancio dello storico stabilimento Stellantis di Sochaux (Francia), dove in 110 anni si sono prodotti oltre 24 milioni di veicoli, per lo più a marchio Peugeot. (ANSA)

200 milioni per ammodernare la fabbrica Peugeot di Sochaux Lo storico impianto francese è stato riorganizzato e trasformato per renderlo il punto di riferimento per la produzione di vetture sulla piattaforma Stla Medium