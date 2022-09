Stellantis - 200 milioni per rinnovare la fabbrica Peugeot di Sochaux (Di lunedì 5 settembre 2022) Il gruppo Stellantis è prossimo a portare a compimento il progetto Sochaux 2022: grazie a investimenti per 200 milioni di euro, la storica fabbrica della Peugeot nella Franca Contea è stata trasformata e riorganizzata per diventare il punto di riferimento per la produzione delle Suv del costruttore guidato da Carlos Tavares. I lavori. Il progetto, portato avanti negli ultimi cinque anni, ha portato a progettare e realizzare una nuova organizzazione dei flussi produttivi e quindi un ridimensionamento della superfice occupata: gli spazi immobiliari sono stati dimezzati, con l'obiettivo anche di ridurre le emissioni di anidride carbonica delle attività manifatturiere. Inoltre, sono stati investiti 33 milioni di euro a partire dal 2019 per creare un nuovo reparto presse, con una sola linea ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 settembre 2022) Il gruppoè prossimo a portare a compimento il progetto2022: grazie a investimenti per 200di euro, la storicadellanella Franca Contea è stata trasformata e riorganizzata per diventare il punto di riferimento per la produzione delle Suv del costruttore guidato da Carlos Tavares. I lavori. Il progetto, portato avanti negli ultimi cinque anni, ha portato a progettare e realizzare una nuova organizzazione dei flussi produttivi e quindi un ridimensionamento della superfice occupata: gli spazi immobiliari sono stati dimezzati, con l'obiettivo anche di ridurre le emissioni di anidride carbonica delle attività manifatturiere. Inoltre, sono stati investiti 33di euro a partire dal 2019 per creare un nuovo reparto presse, con una sola linea ...

fisco24_info : Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro: Lo stabilimento compie 110 anni, sarà modello globale… - solomotori : Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro - EstebBeltramino : Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro #motori -