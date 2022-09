Sposo “scappa” il giorno prima del matrimonio: “Non sono pronto” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Non sono pronto”. E così il giorno prima lo Sposo fa saltare il matrimonio. Con queste parole sono saltate le nozze previste dopo 5 anni di fidanzamento a una coppia del perugino. Lo Sposo, lo scorso venerdì, ha fatto sapere alla sposa di non sentirsi pronto al grande passo. E così, le nozze previste per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) “Non”. E così illofa saltare il. Con queste parolesaltate le nozze previste dopo 5 anni di fidanzamento a una coppia del perugino. Lo, lo scorso venerdì, ha fatto sapere alla sposa di non sentirsial grande passo. E così, le nozze previste per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gazzettino : Matrimonio con fuga. Lo sposo scappa il giorno prima delle nozze: «Non sono pronto» - mariyag52489109 : RT @pickme_loveme_: @TvDizikusu Sempre se non piove ???? se piove lo sposo scappa e lascia la sposa li - Atravota : @DelgeIl A me è successo lo stesso a un addio al celibato, ho detto anche io 'scappa non ti sposare' e gli amici de… - pickme_loveme_ : @TvDizikusu Sempre se non piove ???? se piove lo sposo scappa e lascia la sposa li -