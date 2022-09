Spettacolo tra Salernitana ed Empoli, l’Atalanta batte il Monza ed è capolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Bella vittoria dell’Atalanta che espugna Monza e vola in vetta alla classifica. Pari ed emozioni all’Arechi tra Salernitana ed Empoli. Si sono giocati i primi due posticipi di questa quinta giornata di Serie A. Continua a sognare l’Atalanta di Gasperini che trionfa a Monza e si porta in vetta, davanti a tutti, in campionato. Ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 settembre 2022) Bella vittoria delche espugnae vola in vetta alla classifica. Pari ed emozioni all’Arechi traed. Si sono giocati i primi due posticipi di questa quinta giornata di Serie A. Continua a sognaredi Gasperini che trionfa ae si porta in vetta, davanti a tutti, in campionato. Ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Leonardo_IT : 'Il convertiplano #AW609 di #Leonardo è una tra le innovazioni tecnologiche più significative dell’attuale panorama… - CittaCastello : Il pubblico entusiasta sulle tribune e la sana competizione in campo tra oltre 130 atleti hanno dato spettacolo nel… - FormulaPassion : #F1 | I due team con sede nel Regno Unito hanno regalato spettacolo in corsia box, tra soste record e 'doppiette' - hugmeesposito : RT @flawlloyd: Non capisco la gente che se la prende se uno non crede alla relazione tra O e Harry come se gli stunt nel mondo dello spetta… - flawlloyd : Non capisco la gente che se la prende se uno non crede alla relazione tra O e Harry come se gli stunt nel mondo del… -