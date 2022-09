**S&P: ad agosto Pmi servizi Italia risale a 50,5 punti** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - Ad agosto l'Indice destagionalizzato S&P Global Pmi del settore terziario in Italia ha registrato un incremento a 50,5 punti, rispetto ai 48,4 di luglio grazie alla una ripresa dell'attività, "anche se complessivamente solo marginale". I dati diffusi da S&P Global - si legge in una nota - mostrano che "la riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19 ha contribuito all'aumento dei livelli di attività". Il dato - che mostra un valore superiore a quota 50, che separa la contrazione dall'espansione - è superiore alle aspettative che prevedevano un ulteriore leggero calo a 48,3 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - Adl'Indice destagionalizzato S&P Global Pmi del settore terziario inha registrato un incremento a 50,5 punti, rispetto ai 48,4 di luglio grazie alla una ripresa dell'attività, "anche se complessivamente solo marginale". I dati diffusi da S&P Global - si legge in una nota - mostrano che "la riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19 ha contribuito all'aumento dei livelli di attività". Il dato - che mostra un valore superiore a quota 50, che separa la contrazione dall'espansione - è superiore alle aspettative che prevedevano un ulteriore leggero calo a 48,3 punti.

