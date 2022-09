Sondaggio Sky-Tg24, FdI incrementa il vantaggio sul Pd: fermo il terzo polo, crescono gli indecisi (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora una settimana all’insegna del Sondaggio prima del blocco di pubblicazione negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. L’ultimo sfornato – quello realizzato dall’istituto di ricerca Quorum-YouTrend per Sky Tg24 e diffuso oggi dal canale all news – segnala ancora un picco incremento di Fratelli d’Italia, sempre più saldamente in testa. Il partito di Giorgia Meloni incrementa di un decimale la propria performance portandosi al 24,2 per cento (aveva il 24,1 nella precedente rilevazione). Alle sue spalle confermato l’arretramento del Pd, passato dal 22,3 al 21,9 per cento. Nessun sorpasso del terzo polo su FI Tre decimali in meno anche per la Lega di Salvini, ora al 13,5 per cento, mentre guadagna un punto pieno (dall’11,1 al 12,1 per cento) il M5S guidato da Giuseppe Conte. Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Ancora una settimana all’insegna delprima del blocco di pubblicazione negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. L’ultimo sfornato – quello realizzato dall’istituto di ricerca Quorum-YouTrend per Skye diffuso oggi dal canale all news – segnala ancora un picco incremento di Fratelli d’Italia, sempre più saldamente in testa. Il partito di Giorgia Melonidi un decimale la propria performance portandosi al 24,2 per cento (aveva il 24,1 nella precedente rilevazione). Alle sue spalle confermato l’arretramento del Pd, passato dal 22,3 al 21,9 per cento. Nessun sorpasso delsu FI Tre decimali in meno anche per la Lega di Salvini, ora al 13,5 per cento, mentre guadagna un punto pieno (dall’11,1 al 12,1 per cento) il M5S guidato da Giuseppe Conte. Il ...

