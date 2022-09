Sondaggio Quorum/YouTrend, il M5s si conferma in crescita. FdI primo partito. Gli italiani si spaccano sulle sanzioni alla Russia: il 90% teme il caro bollette (Di lunedì 5 settembre 2022) Sondaggio Quorum/YouTrend: il M5s si conferma in crescita allo stesso modo di FdI che continua a essere primo partito d’Italia. Intanto, i cittadini si spaccano sulle sanzioni alla Russia: il 90% teme il caro bollette. E cresce l’astensionismo. Sondaggio Quorum/YouTrend, il M5s si conferma in crescita. FdI primo partito La marea montante dei sondaggi commissionati per prevedere la formazione del prossimo esecutivo si fa sempre più incalzante. Nella giornata di lunedì 5 settembre, sono stati diffusi i risultati della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022): il M5s siinallo stesso modo di FdI che continua a essered’Italia. Intanto, i cittadini si: il 90%il. E cresce l’astensionismo., il M5s siin. FdILa marea montante dei sondaggi commissionati per prevedere la formazione del prossimo esecutivo si fa sempre più incalzante. Nella giornata di lunedì 5 settembre, sono stati diffusi i risultati della ...

